وفد أمني مصري رفيع المستوى يلتقي قيادات «حماس» بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:19 مساءً - قال مصدر مسئول: إن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حركة حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع، وفقا لخبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد المصدر المسئول، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

كما أكد التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.