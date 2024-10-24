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سفير مصر في لاهاي يؤكد الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم - أخبار كلمتك

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سفير مصر في لاهاي يؤكد الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم - أخبار كلمتك

سفير مصر في لاهاي يؤكد الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:19 مساءً - أكد السفير عماد حنا سفير مصر المعين في لاهاي على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث منهم، وذلك في إطار دعم الانتماء وتقوية الصلات.

جاء ذلك خلال استقبال السفير لعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات والجمعيات المصرية، وذلك بالتزامن مع توليه مهام منصبه الجديد.

وأعرب السفير خلال اللقاء عن حرص مصر، ممثلة فى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على التواصل الدوري مع الجاليات المصرية في الخارج، والتعرف على مقترحاتها وسبل تحقيقها.

وأكد السفير أيضاً الحرص على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الواجبة من خلال تقديم كافة الخدمات القنصلية لهم، بصورة سريعة وميسرة، مع الحرص على تذليل كافة العقبات التى قد يواجهونها.

وأشاد فى هذا السياق بالجالية المصرية فى هولندا وتنوعها، مشيراً إلى التطلع للاستفادة من الخبراء والباحثين والمتخصصين المصريين المتواجدين فى هولندا، وكذا تشجيع رجال الأعمال المصريين المقيمين فى هولندا على الانخراط فى المشروعات الاستثمارية الوطنية ونقل خبراتهم المكتسبة للداخل.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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