سفير مصر في لاهاي يؤكد الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:19 مساءً - أكد السفير عماد حنا سفير مصر المعين في لاهاي على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث منهم، وذلك في إطار دعم الانتماء وتقوية الصلات.

جاء ذلك خلال استقبال السفير لعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات والجمعيات المصرية، وذلك بالتزامن مع توليه مهام منصبه الجديد.

وأعرب السفير خلال اللقاء عن حرص مصر، ممثلة فى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على التواصل الدوري مع الجاليات المصرية في الخارج، والتعرف على مقترحاتها وسبل تحقيقها.

وأكد السفير أيضاً الحرص على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الواجبة من خلال تقديم كافة الخدمات القنصلية لهم، بصورة سريعة وميسرة، مع الحرص على تذليل كافة العقبات التى قد يواجهونها.

وأشاد فى هذا السياق بالجالية المصرية فى هولندا وتنوعها، مشيراً إلى التطلع للاستفادة من الخبراء والباحثين والمتخصصين المصريين المتواجدين فى هولندا، وكذا تشجيع رجال الأعمال المصريين المقيمين فى هولندا على الانخراط فى المشروعات الاستثمارية الوطنية ونقل خبراتهم المكتسبة للداخل.