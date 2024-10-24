مبادرة «اتعلم وعلم غيرك» تواصل تقديم اشتراكاتها المجانية لـ 5000 مستفيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - تواصل منصة "المنتور" الرائدة في تقديم الحلول التعليمية الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، إتاحة اشتراكات جديدة في المنصة لتوفير فرص تدريبية للشباب والموظفين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم فرص تدريبية للجميع.

وفي هذا السياق، أعلنت منصة "المنتور" عن تحقيق نتائج مميزة في إطار مبادرة “اتعلم وعلم غيرك”، التي انطلقت في يونيو الماضي، بهدف دعم 10.000 مستفيد من فئات متنوعة، من خلال تقديم اشتراكات مجانية في منصة المنتور التعليمية، مما يتيح لهم الوصول إلى محتوى تعليمي غني ومتعدد.

وقال إبراهيم كامل، الرئيس التنفيذي والشريك المُؤسس لشركة المنتور: إن مبادرة "اتعلم وعلم غيرك" التي اطلقتها شركة المنتور بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، نجحت في الربع الأول من المدة المقررة في برتوكول التعاون والبالغة عام، من تدريب 2500 مستفيد، مشيرا إلى أن المجالات التي شهدت الإقبال الأكبر خلال هذه الفترة هي اللغات، تلتها العلوم والتكنولوجيا، ثم الفنون والتصميم.

وأضاف كامل، في بيان صادرعن "المنتور" اليوم، إنه مع انتقال المبادرة للربع الثاني من المدة المقررة، منحت المؤسسة 2500 اشتراكا جديدا، مما رفع العدد الإجمالي للمتدربين إلى من 5000 متدرب، مؤكدا استمرار "المنتور" في استهداف فئات جديدة من خلال شراكتها مع مؤسسة مصر الخير، حيث استكمال تقديم 5000 اشتراك جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كامل، أن "المنتور" لا تقف عند تقديم هذه الاشتراكات، وإنما تركز كذلك على مراقبة أثر هذه الاشتراكات لتعزيز التجربة التعليمية، من منطلق حرصها في أن تساهم هذه المبادرة في تحسين نوعية التعليم في مصر، كون هذه المبادرة خطوة كبيرة لتحقيق ذلك.

وأشار كامل، إلى أن المنتور تدرس التعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير فرص تدريبية في مختلف مجالات سوق العمل للشباب غير القادرين على تطوير مهاراتهم، في ضوء سعي " المنتور" لإتاحة التدريب والتطوير لأكبر عدد ممكن من الشباب، وذلك في إطار إيمانها بأهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وكانت منصة "المنتور" قد أعلنت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير عن تقديم 10 آلاف منحة مجانية للاشتراك على المنصة، التي توفّر محتوى تعليميًا عالي الجودة باللغة العربية من خلال أكثر من 1200 دورة تغطي أكثر من 14 تخصصًا، وذلك ضمن مبادرة "اتعلَّم وعلِّم غيرك" التي انطلقت في يونيو الماضي. ومنذ ذلك الحين، قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع هذه المنح على المستفيدين المستحقين، بما في ذلك شباب الجامعات والخريجين الباحثين عن العمل، وكذلك الموظفين والعاملين في قطاع المنظمات غير الربحية الراغبين في تطوير مهاراتهم. تهدف الشراكة إلى تمكينهم من الوصول إلى المعرفة، وتعزيز قدراتهم وفرصهم في التعلم. يتم تقديم هذه الاشتراكات على مدار عام كامل، مع تركيز الشراكة على تنمية مهارات طلبة الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة، وطلاب المدارس المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير، في عدة تخصصات متنوعة.