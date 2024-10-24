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بسبب التباطؤ في الأعمال.. طلب إحاطة بسبب ممشى أهل مصر بمنطقة ماسبيرو - أخبار كلمتك

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بسبب التباطؤ في الأعمال.. طلب إحاطة بسبب ممشى أهل مصر بمنطقة ماسبيرو - أخبار كلمتك

بسبب التباطؤ في الأعمال.. طلب إحاطة بسبب ممشى أهل مصر بمنطقة ماسبيرو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - تقدمت النائبة "سلمى مراد" عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تباطؤ و تأخر افتتاح ممشى أهل مصر بمنطقة قصر النيل.

وقالت " مراد " إن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمه في مصر خاصة أن موقعها يعتبر هو الوجهة السياحية للفسحة والتنزة بنيل مصر الذي يعشقه ملايين المصريين مؤكدة أن عدم افتتاح هذا المشروع يهدر الكثير من الملايين على الحكومه.

وأوضحت" سلمى مراد " أنه يجب على الدولةأن تسعى إلى زيادة المساحات المفتوحة للتنزه، عبر الاستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها مصر وفقاً للجهود التى تقوم بها الحكومه والتى تحقق نقلة حضارية في المجال السياحي وهذا تحديداً يسعد الأسر المصرية.

وتسألت" النائبة " عن سبب التباطؤ في الانتهاء من ممشى أهل مصر في منطقة قصر النيل وماسبيرو خاصة أن الحكومه بتقوم بتوفير السيولة المطلوبة لأي مشروع قومي يحقق دخل لخزينه الدولة أو خدمه للمواطن مؤكدة أن تأخر مثل هذة المشروعات بهذا الشكل يسبب حالة عدم رضا عند المواطن.

واشارت " مراد " الى أن ممشى أهل مصر أصبح لايمكن الاستغناء عنه فى جميع محافظات مصر، خاصة بعد النجاحات العظيمة ومدى سعادة الأسر المصرية بالاستمتاع بنهر النيل مطالبة الحكومه بالاهتمام بهذا المشروع وإزالة العوائق خاصة أن كورنيش النيل يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.

وطالبت "عضو مجلس النواب" بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، لأن الممشى ليس مجرد فكرة لتوفير مكان للترفيه بل تم تصميم المشروع ليدر دخلًا اقتصاديًا للبلد بالإضافة لقيمته كمشروع يخدم البيئة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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