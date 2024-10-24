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رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تذليل الصعاب لاستكمال مشروع بناء فرع الجامعة بمدينة دمياط الجديدة - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تذليل الصعاب لاستكمال مشروع بناء فرع الجامعة بمدينة دمياط الجديدة - أخبار كلمتك

رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تذليل الصعاب لاستكمال مشروع بناء فرع الجامعة بمدينة دمياط الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - أكد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة جمعة داود، أن زيادة الإقبال على التعليم الأزهري يحتاج إلى طفرة فى الإنشاء والتوسع في المبانى التعليمية الأزهرية، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يبذل قصارى جهده من أجل خدمة وتطوير التعليم الأزهري خاصة وأن هذا العام دخل ٤٠٠ ألف طفل رياض الأطفال بالأزهر.

وأضاف " بناء على ذلك، يجب علينا التوسع في إنشاء المباني الأزهرية لاستيعاب هذه الاعداد، فضلا عن التوسع في الفروع بالمحافظات منها فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة والذي يتم تذليل كافة العقبات أمام إستكمال الانشاءات"، مشيرا إلى أنه يدعم إنشاء الجامعة الأهلية بدمياط الجديدة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة اليوم لمحافظة دمياط لتفقد الكليات بجامعة الأزهر بالمحافظة والمدن الجامعية التابعة لها، والذي أعقبه عقد إجتماع موسع مع اللجنة التأسيسية لبناء فرع الجامعة بدمياط الجديدة.

وتناول الاجتماع بحث المشكلات التى تقف أمام استكمال مشروع بناء فرع الجامعة بمدينة دمياط الجديدة، بأرض جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

وقرر الدكتور سلامة داود، خلال الاجتماع تشكيل لجنة دائمة برئاسة أمين جامعة الأزهر بالقاهرة، لحل هذه المشكلات وبناء عدد من الكليات، منها الصيدلة وطب الأسنان، موضحا أن مشروع الإنشاءات لكليات جامعة الأزهر بدمياط الجديدة سوف يدخل ميزانية العام القادم، وندرس إيجاد حلول لتسكين الطالبات بدمياط الجديدة، والتي منها إخلاء بعض المساكن الإدارية وضمها للمدينة الجامعية وذلك لحين إنشاء المدينة الجامعية بأرض جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

وفيما يتعلق بالجامعة الأهلية، قال " إننا ندعم بقوة فكرة إنشاء الجامعة الأهلية بدمياط الجديدة.. وإنها محل دراسات حاليا لتكون طفرة كبيرة فى التعليم الجامعي الأزهري".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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