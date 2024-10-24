خليل الحية لـ «حقائق وأسرار»: حماس تدرس مقترح مصري بشأن التوافق بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - قال الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس، إن هناك اقتراحا يهدف إلى وجود تشاور بشأن إدارة غزة مع الأطراف المعنية للوصول الى توافق يتبني المقترح المصري المطروح، لافتاً إلى أن حماس تدرس مقترح مصري بشأن التوافق بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية.

وأضاف خليل الحية في تصريحات خاصة لبرنامج " حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد " تقديم الإعلامي، "مصطفى بكري"، : أبلغنا مصر بأننا نفضل حكومة وفاق وطني لإدارة غزة، موضحاً أننا نتشاور مع الأطراف المعنية للوصول الى توافق يبنيني المقترح المصري".

وأوضح القيادي بحركة حماس، أنه تم تشكيل لجنة تشمل كافة الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى قطع الطريق عن الشائعات الصهيونية التى تهدف إلى استبعاد حماس من غزة.