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خليل الحية لـ «حقائق وأسرار»: حماس تدرس مقترح مصري بشأن التوافق بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية - أخبار كلمتك

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خليل الحية لـ «حقائق وأسرار»: حماس تدرس مقترح مصري بشأن التوافق بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية - أخبار كلمتك

خليل الحية لـ «حقائق وأسرار»: حماس تدرس مقترح مصري بشأن التوافق بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - قال الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس، إن هناك اقتراحا يهدف إلى وجود تشاور بشأن إدارة غزة مع الأطراف المعنية للوصول الى توافق يتبني المقترح المصري المطروح، لافتاً إلى أن حماس تدرس مقترح مصري بشأن التوافق بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية.

وأضاف خليل الحية في تصريحات خاصة لبرنامج " حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد " تقديم الإعلامي، "مصطفى بكري"، : أبلغنا مصر بأننا نفضل حكومة وفاق وطني لإدارة غزة، موضحاً أننا نتشاور مع الأطراف المعنية للوصول الى توافق يبنيني المقترح المصري".

وأوضح القيادي بحركة حماس، أنه تم تشكيل لجنة تشمل كافة الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى قطع الطريق عن الشائعات الصهيونية التى تهدف إلى استبعاد حماس من غزة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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