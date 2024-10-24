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ظهور نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية - أخبار كلمتك

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ظهور نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية - أخبار كلمتك

ظهور نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:46 مساءً - أعلنت أمانة المجلس الأعلي للجامعات عن نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد والحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) ودبلوم المعاهد الفنية التجارية (نظام السنتان بعد الثانوية) للعام الجامعي 2024/2025.

و للاستعلام عن النتيجة يمكنكم الدخول علي الرابط التالي 
 

 

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وفي سياق آخر صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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