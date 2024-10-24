اتحاد الصناعات المصرية: تحالف بريكس نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - أكد محمود عودة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية وسكرتير عام شعبة الأحذية بالغرف التجارية، أن تحالف "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات.

وقال عودة - في تصريح خاص لـ أ ش أ اليوم الخميس -: إن انضمام مصر لـ "بريكس" يساعد على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن مجموعة "بريكس" أصبحت أحد أهم التكتلات الإقتصادية في العالم خاصة وأنها حققت معدلات نمو عالية جعلتها تفرض هيمنتها وقوتها، مشيرا إلي أن التعاون وزيادة التبادل التجارى بين الأعضاء له دور كبير في توفير العديد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، كما أنه يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد للدول الأعضاء.

وأشار إلي مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة "بريكس" يساهم في استفادتها من المزايا التفضيلية من اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى، ما يساهم فى جذب الاستثمارات للاقتصاد المصري.

يذكر أن دول التكتل أصبحت 10 دول خلال العام الجاري، بعد انضمام 5 دول هي: السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، إضافة إلى الأعضاء القدامى وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والتي تستحوذ علي ما يقرب من ربع الناتج العالمي.

ويبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي للأعضاء 30 تريليون دولار، ويستحوذ علي 25% من صادرات العالم، ويمثل حوالي 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وينتج نحو 35% من الحبوب في العالم.