نادين عبد الغفار لـ كلمتك: معرض الأبد هو الآن يدعم السياحة الثقافية بشكل كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - أكدت نادين عبد الغفار، المنسق العام لمعرض «الأبد هو الآن»، أن الدورة الرابعة من المعرض هذه السنة تدعم السياحة الثقافية بشكل كبير، موضحة أن بالرغم من الحروب القائمة حتى هذه اللحظة حولنا إلا أن المعرض يستقبل في هذه السنة فنانين من جميع أنحاء العالم، أي أن ذلك يوجه رسالة عنوانها أن هذا البلد مكان يجتمع في كل العالم.

وأضافت نادين عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن هناك ما يزيد عن 100 شخص أجنبي يشاركون في المعرض في هذه السنة، وأنهم حجزوا تذاكر طيران وفنادق للحضور ومشاهدة المجهود الجبار الذي يتم تحصيل ثماره في الوقت الحالي.

وأشارت «نادين» إلى أن النسخة الرابعة تختلف عن النسخ الماضية من المعرض، في أنه سيتم تكريم الأثريين الذين دعموا المعرض، مثل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار فهو أول من آمن بفكرة المعرض منذ عام 2017. و الدكتور زاهي حواس الذي ساعدنا كثيرا لأجل أن يصل المعرض لهذه المرحلة المتفوقة.

وأضافت أنه سيتم تكريم أشرف محيي، مدير منطقة آثار الهرم، الذي كان حريصا على أن يعمل الفنانون بشكل صحيح، موضحة أن الأعمال التي تخاطب شيئا أو تتكلم عن حادث له علاقة بمصر القديمة تكون تاريخيا منضبطة ومصحّحة.

ولفتت إلى أن المعرض لأول مرة يستقبل في هذه السنة فنانة من الهند وفنان من كوريا، مما يؤكد أن صوتنا الإعلامي وصل إلى جميع أنحاء العالم.

كما أكدت أن هدف الدورة الرابعة من معرض «الأبد هو الآن»، هو طمس الخطوط الفاصلة بين الماضي والحاضر، وبين التقاليد والابتكار، وإقامة مساحات ديناميكية، لاكتشاف تجربة تشاركية ولكي لا يكون مجرد عمل عابر.

الفنانين المشاركين في المعرض

ويشارك في المعرض 12 فنانا من دول مختلفة هم: كريس ليفين من المملكة المتحدة، فيديريكا دي كارلو من إيطاليا، إك- يون كان من كوريا الجنوبية، جيك مايكل سينجر من جنوب أفريقيا، وجان بوجا سيان من بلجيكا، وجان ماري أبريو من فرنسا، وخالد زكي من مصر، ولوكا بوفي من إيطاليا، وماري خوري من كندا، وشيلو شيف سليمان من الهند، وستوديو ايني - ناسية إنجيليسيس من اليونان، وزافير ماسكارو من إسبانيا.