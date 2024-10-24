ظهرت الآن، نتيجة تظلمات الطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات الفنية الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - أعلنت أمانة المجلس الأعلي للجامعات عن نتيجة تظلمات الطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات ) للعام الجامعي 2024/2025.

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تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وفي سياق آخر صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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