السيسي يصل إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 07:40 م 10/24/2024 7:40:12 PM

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، بمدينة "قازان"، وهي القمة التي شهدت - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول "بريكس"، بمدينة "قازان"، بروسيا الاتحادية.

واستعرض الرئيس السيسي خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًّا وإقليميًّا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًّا واقتصاديًّا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.



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