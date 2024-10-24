زراعة الجيزة: التعديل الوراثي آمن ولا يؤثر على طعم الأغذية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:52 مساءً - أكدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أن الأغذية المعدلة وراثيًا آمنة للاستهلاك الآدمي، وأن عمليات التعديل الوراثي لا تؤثر بشكل عام على طعم الفواكه والخضروات.

وأوضحت المديرية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الأبحاث العلمية المتعددة تشير إلى أن الأطعمة المعدلة وراثيًا تخضع لرقابة صارمة قبل طرحها في الأسواق، وأنها لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان.

وأشارت إلى أن التعديل الوراثي يهدف بشكل أساسي إلى تحسين صفات المحاصيل الزراعية، مثل زيادة مقاومتها للأمراض والآفات، وتحمل الظروف البيئية القاسية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تأثير التعديل الوراثي على الطعم

وعن تأثير التعديل الوراثي على الطعم، أكدت مديرية الزراعة بالجيزة أن هذا التأثير يختلف من محصول لآخر، ولكن بشكل عام لا يؤثر على الطعم بشكل كبير.

وأضافت المديرية أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على المدى الطويل لتقييم الآثار طويلة الأجل للتعديل الوراثي على صحة الإنسان والبيئة.

وفي ختام تصريحاتها، دعت مديرية زراعة الجيزة المواطنين إلى عدم القلق بشأن الأغذية المعدلة وراثيًا، مؤكدة أن هذه الأغذية آمنة للاستهلاك، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

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