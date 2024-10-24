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جوائز بقيمة 23 مليون جنيه.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

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جوائز بقيمة 23 مليون جنيه.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

جوائز بقيمة 23 مليون جنيه.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن.. أعلن الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحظ القرآن الكريم، استجابة لطلاب الأزهر الشريف الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، خلال العام الجاري 2024-2025.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــــا.

مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم

مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن

وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حتى يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، استجابة للطلاب الراغبين في التقديم وإتاحة الفرصة لحفظة كتاب الله تعالى لاستكمال التقديم الإلكتروني.

وتقام مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتجرى خلال العام الجاري 2024-2025.

الأزهر الشريف

رابط التقديم على مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية طريقة التقديم في مسابقة الأزهر بحفظ القرآن الكريم وذلك من خلال بوابة الأزهر الشريف، عن طريق الدخول على الرابط التالي: «رابط التقديم»، ومن ثم ملء البيانات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

بجوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه

وحثت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، المنفذة للمسابقة، الطلاب للتقديم في المسابقة للتنافس في حفظ كتاب الله وترتيله، فالقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وكتابها ودستورها الذي يضبط حياة الإنسان في كل عصر.

مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم

شروط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى شروط التقديم في المسابقة والتي جاءت على النحو التالي:

- لا يحق للطلاب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام.

- يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في المسابقة عن 18 عامًا.

- يشترط ألا يقدم الطالب في جهتين مختلفتين في وقت واحد.

- يحق لطلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية في المستويات «الأول والثاني والثالث فقط».

- يحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين «الأول والثاني فقط».

- يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية والأروقة والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط الاشتراك في المستويات الأربعة.

الأزهر الشريف

جوائز مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وتبلغ قيمة جوائز العشر الأوائل من المستوى الأول كالتالي: المركز الأول 250.000، المركز الثاني 230.000، المركز الثالث 210.000، المركز الرابع 190.000، المركز الخامس 170.000، المركز السادس 150.000، المركز السابع 130.000، المركز الثامن 110.000، المركز التاسع 100.000، المركز العاشر 100.000، بقيمة مليون وستمائة وأربعين ألف جنيه.

وقيمة جوائز العشر الأوائل من المستوى الثانى كالتالي: المركز الأول 150.000، المركز الثاني 130.000، المركز الثالث 120.000، المركز الرابع 110.000، المركز الخامس 100.000، المركز السادس 90.000، المركز السابع 80.000، المركز الثامن 70.000، المركز التاسع 60.000، المركز العاشر 55.000، بقيمة جوائز 950 ألف جنيه.

وقيمة جوائز العشر الأوائل من المستوى الثالث كالتالي: المركز الأول 50.000، المركز الثاني 48.000، المركز الثالث 46.000، المركز الرابع 44.000، المركز الخامس 42.000، المركز السادس 40.000، المركز السابع 38.000، المركز الثامن 36.000، المركز التاسع 34.000، المركز العاشر 32.000، بقيمة جوائز أربعمائة وعشرة ألف جنيه.

وقيمة جوائز العشر الأوائل من المستوى الرابع كالتالي: المركز الأول 40.000، المركز الثاني 38.000 المركز الثالث 36.000، المركز الرابع 34.000، المركز الخامس 32.000، المركز السادس 30.000 المركز السابع 28.000، المركز الثامن 26.000، المركز التاسع 24.000، المركز العاشر 22.000، بقيمة جوائز ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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