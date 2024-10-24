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محافظ الجيزة يوجه بتركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يوجه بتركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يوجه بتركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:36 مساءً -  وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل بحي إمبابة.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية إجراء فحص شامل لكافة الباكيات الحديدية المتواجدة بالكوبرى والتأكد من سلامتها وكفاءتها، وذلك حرصًا على سلامة المارة والمركبات التي تستخدم هذا الطريق الحيوي.

تركيب الباكيات المفقودة بكوبري الساحل واستبدال التالفة منها 

وأشارت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، إلى أن أعمال الصيانة والترميم تجري على قدم وساق، حيث تم البدء في تركيب الباكيات المفقودة واستبدال التالفة منها، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة.

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وأضافت السعيد أن المديرية تتابع عن كثب سير العمل، وتحرص على الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة العمل ومتانته.

وأكدت السعيد أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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