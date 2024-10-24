محافظ الجيزة يوجه بتركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل بحي إمبابة.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية إجراء فحص شامل لكافة الباكيات الحديدية المتواجدة بالكوبرى والتأكد من سلامتها وكفاءتها، وذلك حرصًا على سلامة المارة والمركبات التي تستخدم هذا الطريق الحيوي.

تركيب الباكيات المفقودة بكوبري الساحل واستبدال التالفة منها

وأشارت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، إلى أن أعمال الصيانة والترميم تجري على قدم وساق، حيث تم البدء في تركيب الباكيات المفقودة واستبدال التالفة منها، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة.

وأضافت السعيد أن المديرية تتابع عن كثب سير العمل، وتحرص على الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة العمل ومتانته.

وأكدت السعيد أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

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