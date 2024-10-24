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بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

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بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 25 أكتوبر 2024، حتى يوم الأربعاء المقبل 30 أكتوبر الجاري.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الأسبوع

درجات الحرارة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 18
السواحل الشمالية 26 20
جنوب سيناء 31 21
شمال الصعيد 29 15
جنوب الصعيد 32 17

درجات الحرارة يوم السبت 26 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 26 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 17
السواحل الشمالية 26 20
جنوب سيناء 31 23
شمال الصعيد 29 16
جنوب الصعيد 32 18

درجات الحرارة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 27 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 29 18
السواحل الشمالية 26 21
جنوب سيناء 31 22
شمال الصعيد 29 17
جنوب الصعيد 33 19

درجات الحرارة يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 29 17
السواحل الشمالية 26 19
جنوب سيناء 31 22
شمال الصعيد 30 16
جنوب الصعيد 33 19

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 17
السواحل الشمالية 25 19
جنوب سيناء 31 21
شمال الصعيد 29 15
جنوب الصعيد 32 17

درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 16
السواحل الشمالية 25 19
جنوب سيناء 29 20
شمال الصعيد 27 15
جنوب الصعيد 31 16

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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