بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 25 أكتوبر 2024، حتى يوم الأربعاء المقبل 30 أكتوبر الجاري.
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حالة الطقس في الأيام المقبلة
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|18
|السواحل الشمالية
|26
|20
|جنوب سيناء
|31
|21
|شمال الصعيد
|29
|15
|جنوب الصعيد
|32
|17
درجات الحرارة يوم السبت 26 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 26 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|17
|السواحل الشمالية
|26
|20
|جنوب سيناء
|31
|23
|شمال الصعيد
|29
|16
|جنوب الصعيد
|32
|18
درجات الحرارة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 27 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|29
|18
|السواحل الشمالية
|26
|21
|جنوب سيناء
|31
|22
|شمال الصعيد
|29
|17
|جنوب الصعيد
|33
|19
درجات الحرارة يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|29
|17
|السواحل الشمالية
|26
|19
|جنوب سيناء
|31
|22
|شمال الصعيد
|30
|16
|جنوب الصعيد
|33
|19
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|17
|السواحل الشمالية
|25
|19
|جنوب سيناء
|31
|21
|شمال الصعيد
|29
|15
|جنوب الصعيد
|32
|17
درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|16
|السواحل الشمالية
|25
|19
|جنوب سيناء
|29
|20
|شمال الصعيد
|27
|15
|جنوب الصعيد
|31
|16
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