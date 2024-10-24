بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 25 أكتوبر 2024، حتى يوم الأربعاء المقبل 30 أكتوبر الجاري.

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حالة الطقس في الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 18 السواحل الشمالية 26 20 جنوب سيناء 31 21 شمال الصعيد 29 15 جنوب الصعيد 32 17

درجات الحرارة يوم السبت 26 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 26 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 17 السواحل الشمالية 26 20 جنوب سيناء 31 23 شمال الصعيد 29 16 جنوب الصعيد 32 18

درجات الحرارة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 29 18 السواحل الشمالية 26 21 جنوب سيناء 31 22 شمال الصعيد 29 17 جنوب الصعيد 33 19

درجات الحرارة يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 29 17 السواحل الشمالية 26 19 جنوب سيناء 31 22 شمال الصعيد 30 16 جنوب الصعيد 33 19

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 17 السواحل الشمالية 25 19 جنوب سيناء 31 21 شمال الصعيد 29 15 جنوب الصعيد 32 17

درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 16 السواحل الشمالية 25 19 جنوب سيناء 29 20 شمال الصعيد 27 15 جنوب الصعيد 31 16