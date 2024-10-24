نقابة الغزل والنسيج تكرم أسر شهداء القوات المسلحة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح ابراهيم الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمقرها فى القاهرة، لتكريم عدد من شهداء القوات المسلحة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادى والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفالية هيئة مكتب النقابة العامة كل من شبل بدوي، ومني القصبي، وحسين الشوري، وأحمد الشرنوبي نواب رئيس النقابة العامة، وايهاب البلبيسى أمين عام النقابة العامة، وجمال ادريس أمين صندوق النقابة العامة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وكافة القيادات النقابية بقطاع الغزل والنسيج.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي يتناول أحداثا من حرب الاستنزاف وصولا ليوم النصر عام ١٩٧٣ ثم رحب المحاسب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة بالجمع الكريم.

وأكد أن حرب أكتوبر ستظل رمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها وعزم المصريين وتمسكهم بكرامتهم الوطنية وبرهانا حيا ومتجددا على شموخ قواتنا المسلحة وشجاعة أبطالها.

وأضاف ابراهيم، أن تلك الحرب أسدلت الستار على فترة عصيبة من عمر الوطن ومهدت الطريق لفتح آفاق جديدة تنطلق فيها مصر لتحلق سماء العزة والكرامة.

وأعرب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أهمية التواصل المستمر مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وفاءً وعرفانًا بالجميل وتقديرًا لدورهم الخالد في خدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائمًا ما يذكر بطولات أبنائه الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في مختلف المحافل والمناسبات.

وفى ختام كلمته قال ابراهيم، أن الوطن لن ينسى تضحيات رجال الشرطة الذين يقفون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

ثم ألقى الدكتور أشرف سعد سليمان الأمين العام لحزب حماة وطن بالشرقية، كلمته على الحاضرين موضحا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجل وطنهم.

وقال عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن رجال القوات المسلحة على مر التاريخ يضربون أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جليًا خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة.

وأشار إلى أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، حيث إن عقيدة الجيش المصري هي إما النصر أو الشهادة، ولمكانة الشهيد فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلةً عظيمة

فيما روى اللواء أركان حرب محى خليل نوح أحد أبطال القوات المسلحة الذين عاصروا حرب أكتوبر، بعض أحداث حرب أكتوبر المجيدة وما بذله رجال القوات المسلحة خلال الفترة مابين النكسة والنصر

وأضاف نوح، أن القوات المسلحة الأوفياء، يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية مصرنا العزيزة، رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية، واستمرارهم في القضاء على بؤر الإرهاب بضربات استباقية أجهضت العديد من المخططات التي كانت تنال من أمن مصر، حتى أصبحت مصر واحة للأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصري.

فيما ألقى اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال محاضرة تثقيفية عن المخاطر التى تواجه الوطن خلال هذه الفترة.

وفى ختام الإحتفالية قام رئيس النقابة العامة بتسليم الدروع لبعض الشخصيات، وتكريم العديد من أسر شهداء القوات المسلحة وبعض العمال المثاليين، وانتهت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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