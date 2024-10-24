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موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة - أخبار كلمتك

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موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:19 مساءً -  

 

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الامتحان الشفوي، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل ولمدة ٣ أيام.

 

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ،  الاستعلام عن الموعد المقرر للامتحان الشفوي، والذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

 

وكان الجهاز أعلن أول أبريل الماضي عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

 

وتم فتح باب التقديم في الفترة من  17/4/2024 حتى 30/4/2024، على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ثم أجرى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٢ يوليو الماضي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز، وأعلن نتيجته يوم 15 من نفس الشهر، ومن المقرر أن يعقد الامتحان الشفوي بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) أمام عمارات الفسطاط بجوار متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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