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الأزهر يعلن مد فترة التقديم الإلكتروني بمسابقته السنوية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

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الأزهر يعلن مد فترة التقديم الإلكتروني بمسابقته السنوية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

الأزهر يعلن مد فترة التقديم الإلكتروني بمسابقته السنوية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - قرر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، اليوم الخميس، مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، -حفظه الله تعالى- للعام ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤م بحيث ينتهي التقديم للمسابقة، وذلك استجابة للطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة، ولإتاحة الفرصة لحفظة كتاب الله تعالى لاستكمال التقديم الإلكتروني.

رابط التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

والتقديم للمسابقة يكون عبر هذا

الرابطh3> href="https://service.azhar.eg/services/GrandImamaQurancompetition">https://service.azhar.eg/services/GrandImamaQurancompetition

وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه، وحثت الإدارة الطلاب على التقديم في المسابقة للتنافس في حفظ كتاب الله وترتيله، فالقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وكتابها ودستورها الذي يضبط حياة الإنسان في كل عصر ومصر.

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، وبنشره في ربوع العالم، وبترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، وباكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.

قيمة الجوائز المالية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر أن المسابقة بها أربعة مستويات بجوائز مالية قيمة تصل لأكثر من ٢٣ مليون جنيه

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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