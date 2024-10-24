تنمية المشروعات: ننفذ برامج تنموية كبيرة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشرعات، اليوم الخميس، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات والعمل على تبادل الخبرات وتطبيق أفضل التجارب الدولية والتنموية في مصر للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء رحمي مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات تكريما له بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة حيث قام بتسليمه درعا تعبيرا عن تقدير الجهاز لجهوده وحرصه على لعب دور فعال وكبير طوال فترة تمثيله للاتحاد الأوروبي في مصر لتيسير تنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في دعم مجال المشروعات الصغيرة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشرعات بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في شتى المجالات في مصر، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتمثل التعاون في قضايا مثل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وقال رحمي: إن الجهاز ينفذ أيضا أنشطة للتنمية المجتمعية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي لتحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية في 6 محافظات بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير 4 مناطق غير مخططة بالقاهرة والجيزة يتم تنفيذها بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار إلى أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الطرق وترميم مراكز الشباب والمدارس وتدريب الشباب والفتيات في مجالات متنوعة منها التدريب والتشغيل في مجالات رياض الأطفال ومحو الأمية والتوعية البيئية والتدريب على المجالات المطلوبة في سوق العمل، حيث تعتمد هذه المشروعات في تنفيذها على المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الآلاف من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة.

ومن جانبه.. أكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة على أن جهاز تنمية المشروعات من أهم الجهات التي يتعاون معها الاتحاد للعمل على تحقيق الأهداف التنموية التي يسعى إلى تحقيقها خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجا.. مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه على مدار 10 سنوات، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتنوعة والتي تهدف إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومختلف المداخلات التي تسهم في توفير الدخل للأسر والفئات المستهدفة.. مؤكدا أنه لمس النتائج الإيجابية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات ومنها مساعدة أصحاب المشروعات على إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على التسويق.

وقال برجر إنه زار عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة التي حظيت بإعجابه لحرص أصحابها على الخروج بمنتج يتمتع بدرجة عالية من الجودة.. معربا عن تمنياته للجهاز وكافة العاملين به بالنجاح.. ومؤكدا أن الجهاز يمكنه بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية أن يعمل على نقل تجارب المشروعات المماثلة في أوروبا لأصحاب المشروعات في مصر.. ومنوها بأن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يعتبر من أهم الفعاليات التي تتيح لأصحاب المشروعات تجربة فريدة للتسويق.