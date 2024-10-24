رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الطب بدمياط ويحث الطلاب على الجد والاجتهاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 06:41 م 10/24/2024 6:41:39 PM

تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة كليات الطب "بنين - بنات بدمياط" انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على متابعة العملية التعليمية، ومدى انتظامها بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم "بحري - وقلبي".

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الطب بدمياط

وخلال الجولة تحاور رئيس الجامعة مع الطلاب بكلية الطب، وحثهم على الجد والاجتهاد في طلب العلم؛ انطلاقًا من مبادئ ديننا الحنيف التي تؤكد على العلم والاستزادة منه، قال تعالى: ﴿وقل ربي زدني علمًا﴾ والعلم هنا ليس المقصود به علمًا بعينه لكن كل العلوم التي تسهم في إعمار الأرض والتنمية والعمران، لافتًا إلى أنه تم تطوير مناهج الفقه بحيث تتناسب مع تخصص الطب حيث يدرس خلالها الطالب قضايا مثل: (نقل الأعضاء - الخلايا الجذعية - تناول العلاج خلال الصيام - -تناول الحقن في نهار رمضان) بجانب موضوعات ذات صلة بتخصص الطب.

رئيس جامعة الأزهر: الطالب الذي لم يحقق حضور نسبته 75℅ لن يتمكن من دخول الامتحان

وحث رئيس الجامعة الطلاب على حضور المحاضرات الدراسية؛ حرصًا على مصلحتهم، مشيرًا إلى أن الطالب الذي لم يحقق حضور نسبته 75 ℅ لن يتمكن من دخول الامتحان.

كما حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة "دينية - رياضية - ثقافية - إنشاد ديني" وغير ذلك من الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة سبق أن نظمت مسابقة "القراءة الحرة" وكان عليها إقبالٌ كبيرٌ، والحمد لله تم اعتماد نتيجة المسابقة، وسوف يتم تكريم الفائزين يوم الأربعاء القادم الموافق 30 أكتوبر الجاري.

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