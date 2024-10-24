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القوافل الطبية المجانية.. الأماكن والتخصصات ومواعيد العمل - أخبار كلمتك

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القوافل الطبية المجانية.. الأماكن والتخصصات ومواعيد العمل - أخبار كلمتك

القوافل الطبية المجانية.. الأماكن والتخصصات ومواعيد العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إطلاق قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات.

وأوضحت الوزارة في منشور لها أن القافلة الطبية ستتمركز في منطقة الأخيوة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية للكشف والعلاج مجانًا بداية من اليوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، وغدًا الخميس.

أماكن ومواعيد وجود القافلة الطبية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن القافلة ستوفر الكشف والعلاج في التخصصات الطبية المختلفة وهي: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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