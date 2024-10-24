نحو شمولية أكاديمية، أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:21 مساءً - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحملة الشاملة للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية (HOPE GIVER).

وذلك تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب وفي إطار رؤية جامعة عين شمس الجديدة برئاسة محمد ضياء زين العابدين واهتمامه برعاية الطلاب كافة وخاصة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز مفهوم الشمولية والاندماج بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى جميع فئات المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حول حقوق ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار تنظم جامعة عين شمس مجموعة من الفعاليات التي ستستمر على مدار أسبوع كامل، سيتم خلالها التركيز على فكرة أساسية وهي دمج ذوي الهمم والأسوياء في بوتقة واحده وتقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية تعزز من مشاركة ذوي الإعاقة والأسوياء في الأنشطة المختلفة.

مما يساعد على إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم حيث يُعتبر هذا النهج جزءًا من رؤية جامعة عين شمس في خلق بيئة تعليمية شاملة تدعم التنوع وتُعزز من روح الوحدة بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

بناء مجتمع جامعي يقدر التنوع

وفي السياق، أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ان دمج ذوي الإعاقة والأسوياء في البيئة الجامعية لا يُسهم فقط في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بل يُعزز أيضًا من قيم التعاون والاحترام المتبادل. من خلال هذه الحملة، نأمل أن نُسهم في بناء مجتمع جامعي يقدر التنوع ويحتفي بالفروق الفردية، مما يؤدي إلى تحقيق بيئة تعليمية أكثر شمولية وصداقة للجميع وهو ما يتماشى مع رؤية جامعة عين شمس الجديدة في دعمها للطلاب من فرسان الإرادة.

وأضاف أن تعزيز مفهوم الشمولية يتطلب العمل الجماعي والتعاون بين الأسوياء وذوي الإعاقة، حيث يُعتبر كل فرد جزءًا لا يتجزأ من مجتمع الجامعة.

يتضمن أسبوع الفعاليات الذي يبدأ الاثنين القادم من تنظيم وإشراف وتنفيذ قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة عددا من الانشطه التي يشارك بها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصه والطلاب الأسوياء علي حد سواء منها كورال لغة الاشاره وكورال ذوي الهمم بالمشاركة مع كورال جامعة عين شمس كذلك عددا من حملات التوعيه يقدمها مؤسسة بصيرة ومؤسسة الحسن لدمج الطلاب من ذوي الإعاقة والأسوياء معا إلى جانب عمل معرض فني للطلاب بالإضافة إلى المشاركة في يوم رياضي يضم جميع الطلاب معا.

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