«ڤودافون مصر» لتنمية المجتمع تطلق حملة تبرعات لصالح مؤسسة بهية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:18 مساءً - ◄ أكاديمية ڤودافون للصحة الرقمية تطلق برنامجًا تدريبيًا على أحدث التقنيات في مجال الصحة للعاملين في مؤسسة بهية

في خطوة تعكس التزامها العميق بدعم المرأة المصرية، وقّعت ڤودافون بيزنس ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، شراكة استراتيجية مع مؤسسة بهية، في إطار مشاركتها في شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتسعى هذه الشراكة لتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض ودعم الرعاية الصحية المتخصصة من أكاديمية ڤودافون للصحة الرقمية.

وفي بادرة صادقة للتضامن، أطلقت مؤسسة ڤودافون مصر حملة تبرعات خاصة لصالح مؤسسة بهية خلال شهر أكتوبر، حيث ستتبرع المؤسسة بمبلغ مساوٍ لكل ما يتم جمعه عبر خدمة ڤودافون كاش، وهو ما يضاعف أثر كل تبرع ويوجه الدعم مباشرةً للسيدات اللواتي يحتجن للرعاية.

وقع على الشراكة بين ڤودافون بيزنس ومؤسسة بهية كل من: أحمد إمام، رئيس قسم الصحة الرقمية بڤودافون مصر، وجيلان فلفلة، عضو مجلس أمناء المؤسسة. وشهد على التوقيع كل من محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال في ڤودافون مصر، وليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية.

تتزامن هذه الشراكة مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتمثل رسالة قوية بأهمية كل مشاركة في إحداث فارقاً حقيقياً في حياة السيدات، وأن العمل الجماعي هو المفتاح لدعم المجتمع والمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية في مصر.

وتهدف هذه الشراكة لإطلاق برنامج تدريبي لأكاديمية ڤودافون للصحة الرقمية يركز على استعراض أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الصحة الرقمية، من خلال تدريب العاملين في مؤسسة بهية على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.

وسيشمل البرنامج أيضا تطوير المهارات الرقمية للعاملين، بما في ذلك فرق الإدارة، والكوادر الطبية، وفِرق تكنولوجيا المعلومات، حيث تتناول الورش مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل الاعتماد على حلول الرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم شرح متعمق لآليات الصحة الرقمية، طبقًا لأحدث التقنيات المتاحة.

وقال أحمد إمام، رئيس قسم الصحة الرقمية بڤودافون مصر: «تلعب ڤودافون مصر دورًا حيويًا في رقمنة منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتطوير أداء كافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية في المستشفيات الخاصة والعامة بالتعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص. واليوم نشارك في شهر التوعية بسرطان الثدي من خلال برنامج تدريبي طموح بالتعاون مع مؤسسة بهية، سعيًا لتعزيز قدرات العاملين فيها، وتدريبهم على أحدث المهارات الرقمية التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم للمرضى».

وخلال نفس الحفل، وقعت شهدان عرام، أمين عام مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، والدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، اتفاقية شراكة بين مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع و مؤسسة بهية.

شهد مراسم التوقيع كل من محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال في ڤودافون مصر، وليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية.

وبالتزامن مع حملة التبرعات التي أطلقتها مؤسسة ڤودافون خلال شهر أكتوبر لدعم برامج الكشف المبكر والعلاج المجاني التي تقدمها مؤسسة بهية، قدمت مؤسسة ڤودافون مصر دعمها لتسهيل التواصل مع المؤسسة من خلال مكالمات مجانية طوال الشهر للاتصال بالخط الساخن الخاص بهم. ويعزز هذا الدعم الوعي بخدمات الفحص المبكر والعلاج التي تقدمها مؤسسة بهية، مما يسهل الاستفادة من خدمات الكشف المبكر مجانًا والوقاية والعلاج.

وأوضحت شهدان عرام، أمين عام مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع: «تؤمن مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع بأهمية الاستثمار في صحة المرأة المصرية. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة بهية، نركز بشكل خاص على تعزيز الوعي بسرطان الثدي وتوفير التبرعات اللازمة لدعم كل امرأة مصرية. نحن ملتزمون بتقديم الدعم الفعّال والمبتكر الذي يسهم في تحسين الخدمات الصحية ويعزز من جودة الحياة للمحاربات».

وأضافت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، قائلة: «نفخر بشراكتنا مع ڤودافون مصر ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، حيث تأتي هذه الشراكة في وقت حاسم لدعم جهودنا في مكافحة سرطان الثدي. ومن خلال هذا التعاون، سنتمكن من تعزيز خدماتنا وتوسيع نطاق التوعية بأهمية الكشف المبكر، وهو عامل حاسم في تحسين فرص العلاج والشفاء. إن دعم ڤودافون لنا سيساهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات التي نقدمها ويوفر لنا الأدوات اللازمة لمواصلة مهمتنا في تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، مما يساعد المزيد من النساء في رحلتهن نحو التعافي»

كما نظمت ڤودافون مصر فعالية بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بمشاركة موظفي الشركة، وذلك في إطار أنشطة قسم السلامة والصحة المهنية.

تضمن اليوم سلسلة من الأنشطة التوعوية بسرطان الثدي قدمها فريق طبي متخصص من مؤسسة بهية، مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، بالإضافة إلى بازار تم فيه عرض منتجات صنعتها ناجيات سرطان الثدي، وتم توجيه حصيلة عائدات البازار لدعم تعافي المريضات.

وأتاحت الفعالية أيضًا فرصًا للتبرع، سواء من خلال صناديق التبرعات المادية أو شاشات التبرع الرقمية، لتسهيل مشاركة موظفي ڤودافون في دعم مؤسسة بهية ومساعدة المريضات.

تؤكد هذه الشراكة التزام ڤودافون مصر بدعم صحة المرأة ودعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، حيث تواصل ڤودافون تقديم حلول مبتكرة لتمكين المجتمع والمساهمة في تحسين حياة الآلاف من المواطنين عبر ضمان وصولهن لخدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة.