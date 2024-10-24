بعد افتتاحه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الدورة الرابعة لمعرض «الأبد هو الآن» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - انطلقت اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، النسخة الرابعة من معرض «الأبد هو الآن»، في منطقة هضبة الأهرامات، والتي من المقرر أن تمتد حتى 16 نوفمبر 2024، وتأتي هذه النسخة تحت رعاية وزارات: الآثار والسياحة، والخارجية، والثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، ومنظمة اليونسكو الدولية.

ويشارك في هذه النسخة من المعرض عدة فنانين من دول وثقافات مختلفة، حيث بلغ عدد الفنانين المشاركين 12 فنانا دوليا، من المملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان ومصر وجنوب إفريقيا ولبنان وكندا، بالإضافة إلى الهند وكوريا الجنوبية اللتان يشهد المهرجان مشاركتهما لأول مرة.

كما يشارك في المعرض 12 فنانًا من دول مختلفة هم: كريس ليفين من المملكة المتحدة، فيديريكا دي كارلو من إيطاليا، إك- يون كان من كوريا الجنوبية، جيك مايكل سينجر من جنوب أفريقيا، وجان بوجا سيان من بلجيكا، وجان ماري أبريو من فرنسا، وخالد زكي من مصر، ولوكا بوفي من إيطاليا، وماري خوري من كندا، وشيلو شيف سليمان من الهند، وستوديو ايني - ناسية إنجيليسيس من اليونان، وزافير ماسكارو من إسبانيا.

ويتضمن المعرض عمل للفنانة السعودية دانيا الصالح، وهو عبارة فيديو قصير مدته 10 دقائق مصنوع بالذكاء الاصطناعي، مقتبس من السينما المصرية، ويتضمن نماذج لأشكال وشخصيات بارزة في السينما المصرية لكنها غير حقيقة، وذلك لتبيان تأثير هذه النماذج على المجتمعات العربية.

كما يشارك الفنان المصري متعدد التخصصات حسن رجب في هذه النسخة، وذلك بعمل «جسرا بين التكنولوجيا والفن التقليدي»، يقدم من خلاله أشكال وصور مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير الفن الإبداعي.