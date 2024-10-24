مصر تطوي صفحة نقص الدواء.. ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط والمضادات الحيوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي، وحتى الآن مع انتهاء تلقى الهيئة لأي شكاوي بشأنها.

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية، في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنه بالنسبة للمضادات الحيوية تم ضخ ما يقرب من 3 مليون عبوة من Augmentin 1gm tab واستمرار الإنتاج لكمية تزيد عن 600 ألف عبوة، ومليون و800 ألف عبوة من Clavimox 1 gm tab واستمرار إنتاج لكمية تريد عن 180 ألف عبوة حاليًا، بالإضافة إلى تعزيز كميات تتخطى مليون و750 ألف عبوة من Hibiotic 1 gm tablet وهناك أكثر من 300 ألف عبوة تحت الإنتاج، وأكثر من مليون و600 ألف عبوة من مستحضر Xithron 500mg tablet (5 Tab).

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم ضخ ما يزيد عن مليون عبوة من Megamox 1 gm، بالإضافة إلى كميات تتخطى 800 ألف عبوة من Flumox 1 gm tab وهناك ما يزيد عن 200 ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يزيد عن ٤٠٠ ألف عبوة من Curam 1gm tablet وهناك 200 ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يتخطى 5 مليون عبوة من Cefotax 1 gm vial وهناك أكثر من مليون عبوة تحت الإنتاج. بالاضافة الى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع تم ضخ ما يزيد عن 10 مليون عبوة من مستحضرات Concor بكافة تركيزاته وهناك 3 مليون عبوة تحت الإنتاج، كما تم ضخ أكثر من مليون من مستحضر Bisocard بكافة تركيزاته بالاضافة الى 300 الف عبوة تحت الانتاج، كما تم توزيع حوالى مليون و200 الف عبوة من Alkapress بتركيزاته وما يقرب من 300 ألف تحت الانتاج بالاضافة الى ضخ كميات تصل الى مليون و500 الف عبوة من مستحضرات Egypro و Bistol بتركيزاتها.

وبالنسبة لمستحضرات علاج الضغط المنخفض، تم ضخ ما يقترب من680 ألف عبوة من مستحضرات Corasore وVascon وMidodrine، بالاضافة إلى حوالي 550 ألف عبوة تحت الانتاج من تلك المستحضرات.

من جانبه أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الامدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة، أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية، لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.