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مدبولي: نُقدر دور الصحافة والإعلام ونحرص على مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية - أخبار كلمتك

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مدبولي: نُقدر دور الصحافة والإعلام ونحرص على مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية - أخبار كلمتك

مدبولي: نُقدر دور الصحافة والإعلام ونحرص على مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، تقدير الحكومة البالغ لدور الصحافة ووسائل الإعلام، في التعبير عن قضايا الوطن، وتشكيل وعي المواطن، مؤكدًا الحرص دومًا على مناقشة التحديات التي قد تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتذليلها.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، حيث أوضح المهندس عبد الصادق الشوربجي، أنه تم سداد القروض التجارية على المؤسسات الصحفية القومية، كما تطرق إلى عددٍ من التحديات التي تواجه عمل تلك المؤسسات، خاصة في ملفي الضرائب والتأمينات، منوهًا إلى ما يتم بذله من جُهود للتواصل الفاعل مع الجهات المختلفة للتعامل مع تلك التحديات.

كما تناول رئيس الهيئة الوطنية للصحافة جهود التوظيف الأمثل لإمكانات المؤسسات الصحفية القومية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع الوزارات للاستغلال الأمثل للمطابع التي تمتلكها تلك المؤسسات، في ظل قدرتها على تقديم الخدمات للوزارات المختلفة.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

واستعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، أيضًا خلال اللقاء، عددًا من المشروعات التي تنفذها المؤسسات الصحفية القومية، لتُدر عائداً يُسهم في تنمية مواردها، وتحقيق صالح العاملين بها، كما تطرق إلى جانب من بروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على توقيعها لتفعيل أطر التعاون مع العديد من الجهات، لافتاً في هذا الصدد إلى إعداد بروتوكولات ستبرمها الهيئة مع المحافظين لتنظيم جوانب عملها بالمحافظات المختلفة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم التوجيه بالعمل على تذليل التحديات التي تم عرضها، بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة، وأدائها لدورها المهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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