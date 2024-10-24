سفير مصر في بروكسل يلتقي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى، مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، يوم 23 أكتوبر الجاري، حيث تم تبادل الرؤى والتقييمات حول التطورات في القرن الأفريقي والسودان وملف مياه النيل.

وقد استعرض السفير أبو زيد خلال اللقاء الجهود المصرية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والجهود المصرية على صعيد حلحلة الأزمة السودانية وإنهاء الحرب الجارية، ملقيًا الضوء على تداعيات الأزمة على دول الجوار وفي مقدمتها مصر.

واستعرض السفير المصري كذلك الجهود المصرية الداعمة لاستقرار الصومال، سواء من خلال الأطر الثنائية أو متعددة الأطراف، مؤكدًا على أهمية الوقوف إلى جانب الصومال في هذا التوقيت الدقيق والحفاظ على ما تحقق من مكاسب في مكافحة الإرهاب و دعم جهود الحكومة الصومالية فى بناء الدولة واستعادة الاستقرار والأمن.

من جانبها، حرصت المبعوثة الأوروبية على مشاركة سفير مصر تقييم الاتحاد الأوروبي لتطورات الأوضاع في السودان والصومال، مشيرةً إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر لإحراز تقدم على صعيد تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. كما أشادت فيير بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لدعم السلام والاستقرار وإنهاء النزاعات فى القارة الإفريقية.