وزير الصحة: ملتزمون برفع مؤشر التنمية البشرية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - أعرب الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته وحضوره المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية فى نسخته الثانية.

وقال الوزير، إن الحكومة المصرية ملتزمة التزاما تاما برفع مؤشر التنمية البشرية في البلاد وبناء الوعي وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

و عقد المؤتمر خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار " التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام ".

وأضاف عبد الغفار أنه تم توسيع مجال عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية لتشمل مجالات التنمية البشرية ما يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية.

وقال، إن المؤتمر شهد ١٦٥ جلسة حوارية تحدث بها ألفا و ١٦٧ متحدثا يمثلون هيئات ومنظمات عالمية بمشاركة ١١٢ منظمة فضلا عن ٤ الاف متدرب شاركوا في برنامج الزمالة.