القابضة للطيران تعتمد جميع أقسام معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:28 مساءً - أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن اعتماد جميع أقسام معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع للأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، بناءًا على قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2024. الأقسام المعتمدة تشمل:

1. قسم الهندسة المدنية

2. قسم الهندسة المعمارية

3. قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية

4. قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات

5. قسم هندسة الطيران

6. قسم هندسة القوى الميكانيكية

هذا الإنجاز تم تحت الرعاية الكريمة الطيار عزت متولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وبدعم من الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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