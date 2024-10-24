بشرى سارة للمواطنين، هيئة الدواء تعلن انتهاء أزمة النواقص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضى وحتى الآن مع انتهاء تلقي الهيئة لأي شكاوى بشأنها.

المضادات الحيوية

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه بالنسبة للمضادات الحيوية تم ضخ ما يقرب من ٣ ملايين عبوة من Augmentin 1gm tab واستمرار الإنتاج لكمية تزيد عن ٦٠٠ ألف عبوة، ومليون و٨٠٠ ألف عبوة من Clavimox 1 gm tab واستمرار إنتاج كمية تزيد عن ١٨٠ ألف عبوة حاليًا، بالإضافة إلى تعزيز كميات تتخطى مليون و٧٥٠ ألف عبوة من Hibiotic 1 gm tablet وهناك أكثر من ٣٠٠ ألف عبوة تحت الإنتاج، وأكثر من مليون و٦٠٠ ألف عبوة من مستحضر Xithron 500mg tablet (5 Tab).

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضخ ما يزيد عن مليون عبوة من Megamox 1 gm، بالإضافة إلى كميات تتخطى ٨٠٠ ألف عبوة من Flumox 1 gm tab وهناك ما يزيد عن ٢٠٠ ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يزيد عن ٤٠٠ ألف عبوة من Curam 1gm tablet وهناك ٢٠٠ ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يتخطى ٥ ملايين عبوة من Cefotax 1 gm vial، وهناك أكثر من مليون عبوة تحت الإنتاج، بالإضافة إلى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع تم ضخ ما يزيد عن 10 ملايين عبوة من مستحضرات Concor بكافة تركيزاته وهناك 3 ملايين عبوة تحت الإنتاج، كما تم ضخ أكثر من مليون من مستحضر Bisocard بكافة تركيزاته، بالإضافة إلى 300 ألف عبوة تحت الإنتاج، كما تم توزيع حوالى مليون و200 ألف عبوة من Alkapress بتركيزاته وما يقرب من 300 ألف تحت الإنتاج، بالاضافة إلى ضخ كميات تصل إلى مليون و500 ألف عبوة من مستحضرات Egypro وBistol بتركيزاتها.

وأضاف أنه بالنسبة لمستحضرات علاج الضغط المنخفض، تم ضخ ما يقرب من 680 ألف عبوة من مستحضرات Corasore وVasconو Midodrine، بالإضافة إلى حوالى 550 ألف عبوة تحت الإنتاج من تلك المستحضرات.

من جانبه أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الإمدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

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