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نائب رئيس الوزراء ووزير العمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة (صور) - أخبار كلمتك

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نائب رئيس الوزراء ووزير العمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة (صور) - أخبار كلمتك

نائب رئيس الوزراء ووزير العمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - اصطحب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، محمد جبران  وزير العمل، اليوم الخميس، في جولة داخل معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "النسخة الثانية" 2024 (PHDC'24).

 

ويُقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 21-25 أكتوبر 2024، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر الذي تنتهي فعالياته اليوم.

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وخلال جولة وزير العمل فى المعرض، أعرب عن تقديره لجهود الدولة المصرية والقائمين على تنظيم تلك الفعالية العالمية.

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وقال إنها تعكس اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، وبناء قُدراته، وتنمية مهاراته، والوصول إلى توصيات وقرارات هدفها الاستمرار في تحسين جودة حياة المواطن المصري، والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية له.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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