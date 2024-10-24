مدبولي: نُقدر دور الصحافة والإعلام ونحرص على مناقشة تحديات مؤسسات القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، تقدير الحكومة البالغ لدور الصحافة ووسائل الإعلام، في التعبير عن قضايا الوطن، وتشكيل وعي المواطن، مؤكدًا الحرص دومًا على مناقشة التحديات التي قد تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتذليلها.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، حيث أوضح المهندس عبد الصادق الشوربجي، أنه تم سداد القروض التجارية على المؤسسات الصحفية القومية، كما تطرق إلى عددٍ من التحديات التي تواجه عمل تلك المؤسسات، خاصة في ملفي الضرائب والتأمينات، منوهًا إلى ما يتم بذله من جُهود للتواصل الفاعل مع الجهات المختلفة للتعامل مع تلك التحديات.

كما تناول رئيس الهيئة الوطنية للصحافة جهود التوظيف الأمثل لإمكانات المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع الوزارات للاستغلال الأمثل للمطابع التي تمتلكها تلك المؤسسات، في ظل قدرتها على تقديم الخدمات للوزارات المختلفة.

واستعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي أيضًا خلال اللقاء، عددًا من المشروعات التي تنفذها المؤسسات الصحفية القومية، لتُدر عائدًا يُسهم في تنمية مواردها، وتحقيق صالح العاملين بها، كما تطرق إلى جانب من بروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على توقيعها لتفعيل أطر التعاون مع العديد من الجهات، لافتًا في هذا الصدد إلى إعداد بروتوكولات ستبرمها الهيئة مع المحافظين لتنظيم جوانب عملها بالمحافظات المختلفة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التوجيه بالعمل على تذليل التحديات التي تم عرضها، بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة، وأدائها لدورها المهم.

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