عاجل:امريكا توجه ضربة عسكرية قاصمة ضد مليشيا الحوثي وتستهدف منشآت وأنظمة أسلحة - أخبار كلمتك

عاجل:امريكا توجه ضربة عسكرية قاصمة ضد مليشيا الحوثي وتستهدف منشآت وأنظمة أسلحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال التوقيت الشتوي 2024.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال التوقيت الشتوي 2024.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال التوقيت الشتوي 2024.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - مترو الأنفاق.. تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر، يبحث العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وإلغاء التوقيت الصيفي. وفي هذا السياق يبدأ مترو الأنفاق العمل بـ التوقيت الشتوى مساء الخميس المقبل 31 أكتوبر 2024، وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 صباح الجمعة.

مواعيد مترو الأنفاق مع بدء العمل بـ التوقيت الشتوى

أولا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.

ثانيا: عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا بمعدل 488 رحلة بـ الخط الأول و602 رحلة بـ الخط الثانى و263 رحلة بـ الخط الثالث.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى الموافق 31 أكتوبر 2024.

اقرأ أيضاً
موعد التوقيت الشتوي رسميا في مصر.. وما تأثيره على حياتنا اليومية؟

التوقيت الشتوي في مصر على الأبواب.. متى يبدأ؟

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق