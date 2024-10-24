جامعة القاهرة تنظم احتفالية للطلاب المكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - نظمت جامعة القاهرة احتفالية للمكفوفين بمناسبة "اليوم العالمي للعصا البيضاء"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، وفي إطار البروتوكول المبرم بين الوزارة والجامعة.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة، اليوم، الخميس، أن الاحتفالية شهدت حضور، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي مسؤول ملف الاعاقة بالجامعة والمشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، وعدد من الطلاب متحدي الإعاقة وذويهم، وجمع من طلاب الجامعة.

وتستهدف الاحتفالية - بحسب البيان - دعم ونشر الوعي بحقوق المكفوفين ودمجهم داخل المجتمع وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية التعامل وتقديم المساعدة لهم، وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وأوضح الدكتور أحمد رجب، خلال كلمته، أن مصر هي أول دولة في العالم تُقدر ذوي الاعاقة ولا تفرق بين الكفيف والمبصر، بل وتوفر لهم كافة أوجه الدعم والتقدير، مشيرًا إلى أن الكثير من الأدباء والشعراء والعازفين كانوا من ذوي الإعاقات البصرية مثل الأديب والمفكر الدكتور طه حسين، وعمار الشريعي، والشاعر أبو العلاء المعري وغيرهم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جدران المعابد والمقابر يوجد بها أشهر لوحة فنية علي الإطلاق وهي: "لوحة العازف الكفيف"، وأن ذوي الاعاقة في مصر القديمة وصل منهم الكثير إلى سدة الحكم، مؤكدًا أنه يجب على كل إنسان أن يبحث في ذاته ويعرف أين هو وماذا أعطاه الله من مواهب مختلفة، وأن الإعاقات المختلفة لا تُعيق من تحقيق الأحلام والأمنيات.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطلاب من ذوي الهمم وتوزيع 23 عصا بيضاء على طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية.

يذكر أن العالم يحتفل بيوم "العصا البيضاء" في يوم 15 أكتوبر من كل عام، منذ 1964، بهدف تشجيع المكفوفين على استخدام تلك العصا، وتم تخصيص هذا اليوم لزيادة الوعي بالحقوق التي من المفترض أن يحصل عليها المكفوفون. كما يأتي احتفال الدولة بهذا اليوم بهدف دعم ونشر الوعي بحقوق المكفوفين ودمجهم داخل المجتمع وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية التعامل وتقديم المساعدة للكفيف، وتأكيداً على توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أنشأت مركز "خدمات ودعم ذوي الإعاقة" ومقره المدينة الجامعية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الأميديست، وتم افتتاحه في يناير 2022 بهدف رعاية وتأهيل الطلاب من ذوى القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع الجامعي ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب، وتقديم خدمات تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لمتحدي الإعاقة، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لاستخداماتهم، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم خدماتهم، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.