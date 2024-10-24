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الصحة: معدل السكان في مصر سيصل إلى 107 ملايين نسمة نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الصحة: معدل السكان في مصر سيصل إلى 107 ملايين نسمة نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الصحة: معدل السكان في مصر سيصل إلى 107 ملايين نسمة نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن معدل السكان في مصر سيصل إلى 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، لافتًا إلى انخفاض معدل الإنجاب السنوي إلى 2.5%، وأن الجهات المعنية تسعى لوصول معدلات الإنجاب إلى 2.1% مولود لكل سيدة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي، إن الدكتور عبلة الألفي، نائب الوزير، تسعى بشكل مستمر عن طريق الزيارات الميدانية لمتابعة ملف الزيادة السكانية بشكل كبير، خاصة مبادرة الألف يوم الذهبية، إضافة إلى متابعة المراكز والوحدان الصحية والتوعية والتثقيف بين السيدات ف المحافظات والقرى.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن مبادرة الألف الذهبية تهتم بالحديث مع السيدات وتوعيتهم بالعادات والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض السيدات خلال فترة الحمل وكذلك الرضاعة، مع اهتمامها بالطفل من عمر يوم، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهد كبير في ملف الزيادة السكانية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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