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موعد الانتهاء من عقد الاختبارات الإلكترونية لوظائف معلم مساعد لغة عربية - أخبار كلمتك

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موعد الانتهاء من عقد الاختبارات الإلكترونية لوظائف معلم مساعد لغة عربية - أخبار كلمتك

موعد الانتهاء من عقد الاختبارات الإلكترونية لوظائف معلم مساعد لغة عربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:49 مساءً - يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خوض الامتحان الالكتروني في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة يوم ١٣ نوفمبر المقبل.

 

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية 

وستعقد الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدارات والمسابقات، ووضع الجهاز تعليمات دخول الاختبارات تضمنت:

_الدخول من البوابة الخلفية للمركز شارع عبد الرحمن أبو زهرة

 

_الحضور قبل بدء الامتحان بساعتين على الأقل


-الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.


- لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ولايسمح بالدخول بعد بدء الامتحان لأي سبب كان.


-لا يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات واي أجهزة اتصالات حتى لو كانت مغلقة.


- يشمل الامتحان الإلكتروني (الكفايات السلوكية والنفسية – الكفايات اللغوية (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية)- الكفايات المعرفية والتكنولوجية-الكفايات التربوية- كفايات التخصص).

 

ويرجى إحضار المستندات أصل + صور  في ملف بلاستيك شفاف حرف L مرتب بها المستندات التي تم إرفاقها علي بوابة الوظائف الحكومية وقت تقديم الإعلان مرتبة كما يلى (الرقم القومي- الموقف من الخدمة.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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