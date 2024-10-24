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شريف فتحي: العلاقات «المصرية الإيطالية» قوية وتاريخية ولدينا رؤية مشتركة في دعم قطاع السياحة - أخبار كلمتك

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شريف فتحي: العلاقات «المصرية الإيطالية» قوية وتاريخية ولدينا رؤية مشتركة في دعم قطاع السياحة - أخبار كلمتك

شريف فتحي: العلاقات «المصرية الإيطالية» قوية وتاريخية ولدينا رؤية مشتركة في دعم قطاع السياحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - قال وزير السياحة والأثار شريف فتحي إن العلاقات المصرية الإيطالية قوية وطيبة وهناك تعاون كبير بين البلدين ولدينا رؤية مشتركة في دعم قطاع السياحة.

وأضاف الوزير في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالغردقة، نعمل حاليا على ما يسمى بالمتاحف المتنقلة وقريبا سوف يكون هناك متحفان أثريان متنقلان في إيطاليا وننتظر الآن استكمال الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا في مجال ترميم الآثار بين البلدين نظرا لخبرة الجانب الإيطالي في هذا المجال كما أن هناك تعاونا في مجال البحث وتسجيل الآثار.

وأوضح الوزير خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم لافتتاح المدرسة الإيطالية الفندقية، أن مصر تقوم بجهود كبيرة جدا في قطاع السياحة والاهتمام بتوع الأسواق السياحية والتسويق للمنتج السياحي كما أن هناك استثمارات في الساحل الشمالي بجانب الاستثمار في سيوة وشبكة طرق قوية وبنية أساسية وكل ذلك يعد إضافة كبيرة لقطاع السياحة والتي سوف تعمل علي جذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة.

ولفت إلى وجود استثمارات جديدة في السياحة النيلية وبناء أسواق جديدة وتنوع الأسواق السياحية.

وأكد شريف فتحي على أهمية تكرار تجربة المدرسة الإيطالية الفندقية لانعكاس ذلك على التدريب وإتاحة فرص عمل كبيرة للشباب، موضحا أنه يوجد لدينا منشآت قائمة بالفعل تحتاج فقط لمبادرات القطاع الخاص ونحن سوف ندعم هذه المبادرات الجادة والتي سوف ترفع من كفاءة العاملين بقطاع السياحة وتزيد من خبراتهم.

يذكر أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ودانييلا سانتاكي، وزيرة السياحة الإيطالية، قد افتتحا في وقت سابق اليوم أحد المدارس الفندقية، بمدينة الغردقة، بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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