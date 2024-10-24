رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابي بدمياط ويوجه بتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، جولة تفقدية لمحافظة دمياط تفقد خلالها المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، ووقف رئيس الجامعة على سير العمل بالمدينة، وشدد على الاهتمام بالنظافة وطالب بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة.

وتفقد رئيس الجامعة مطبخ المدينة الجامعية وتابع عملية طهي الطعام كما تفقد مخزن التغذية وقام بمراجعة تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية ووجه بتوفير أفضل المواد الغذائية للمدن الجامعية؛ حرصًا على الصحة العامة للطلاب.

رئيس جامعة الأزهر يوجه بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير في فرع دمياط

وفي ختام جولته وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالعمارات السكنية حتى يتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات للسكن بالمدينة الجامعية.

وطالب رئيس الجامعة بتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها المدينة الجامعية بدمياط بالأمر المباشر؛ جاء ذلك بحضور الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب البنات، والدكتور عصام طمان، وكيل كلية طب بنين الأزهر بدمياط للدراسات العليا والبحوث.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.