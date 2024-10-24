منها 6 مؤسسات مصرية.. تعرف على أفضل أداء خيري لـ 27 مؤسسة عربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - حصلت 6 مؤسسات مصرية على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي من بين 27 مؤسسة عربية فازت بالدورة الثالثة للجائزة، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية (المملكة العربية السعودية).

وعقد حفل توزيع الجوائز ظهر اليوم الخميس بالقاهرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.

والمؤسسات المصرية الفائزة هي: جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين، بنك الكساء المصري، ضمن قائمة المؤسسات الكبرى الفائزة، وجمعية "مشوار" وجمعية الجورة، ضمن قائمة المؤسسات المتوسطة، و"المدينة الحديثة للأعمال الخيرية" و"الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة" ضمن قائمة المؤسسات الصغيرة.

وتقدم للجائزة 300 مؤسسة خيرية، ثم جرى ترشيح 188 مؤسسة خيرية للجائزة بمعدل 51 مؤسسة كبيرة، و70 مؤسسة متوسطة، و67 مؤسسة صغيرة، من 17 دولة عربية وتم اختيار 27 مؤسسة فائزة منها، توزعت على الفئات الثلاث (الكبرى والمتوسطة والصغرى).

وضمت قائمة المؤسسات الكبرى الفائزة كلا من: جمعية رعاية الأيتام في محافظة حفر الباطن "تراؤف" (السعودية)، جمعية الإعاقة الحركية للكبار " عازم" (السعودية)، جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الرياض (السعودية)، جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (السعودية)، جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين (مصر)، المؤسسة الطبية الميدانية (اليمن)، مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي (الإمارات)، مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة (فلسطين)، بنك الكساء المصري (مصر)، جمعية التكافل الخيرية (الأردن).

كما ضمت قائمة المؤسسات المتوسطة الفائزة كلا من: جمعية مشوار (مصر)، جمعية الجورة (مصر)، مؤسسة "يماني" للتنمية والأعمال الإنسانية (اليمن)، جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم (السعودية)، جمعية الكلمة الطيبة (البحرين)، جمعية أرض الإنسان الفلسطينية الخيرية (فلسطين)، جمعية الشفاء للتنمية والتكوين (المغرب)، جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت (تونس).

وضمت قائمة المؤسسات الصغيرة الفائزة كلا من: جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة (السعودية)، "المدينة الحديثة للأعمال الخيرية" (مصر)، "الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة" (مصر)، جمعية الوسيط الخيري (تونس)، منظمة "معاً للتعليم" (السودان)، جمعية البتراء للتربية الخاصة (الأردن)، جمعية القلب الرحيم لرعاية المعاق واليتيم الخيرية (الأردن)، جمعية سيدات بيتللو الخيرية (فلسطين)، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة (السعودية).