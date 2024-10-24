الزراعة: حصاد 97% من مساحات الأرز وإنتاج أكثر من 29 ألف طن أسمدة عضوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الزراعة: حصاد 97% من مساحات الأرز وإنتاج أكثر من 29 ألف طن أسمدة عضوية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزراعة: حصاد 97% من مساحات الأرز وإنتاج أكثر من 29 ألف طن أسمدة عضوية - أخبار كلمتك

الزراعة: حصاد 97% من مساحات الأرز وإنتاج أكثر من 29 ألف طن أسمدة عضوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:17 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى 23 أكتوبر الجاري.

حصاد 97% من المساحات المنزرعة بمحصول قش الأرز 

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 23 أكتوبر الجاري، بالمساحات المزروعة بمحصول الأرز أكثر من 97٪، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

وأشار عزوز إلى أنه بلغ حتى تاريخه، إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و633 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 792 ألف طن، وما تم تشوينه 671 ألف طن، لافتًا إلى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: الشرقية، البحيرة، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، او الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله الى اسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة الى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2178 ندوة إرشادية بالمحافظات الستة.

وقال إنه تم إنتاج اكثر من 29 ألف طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق