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انضمام البنك الحيوي بمعهد تيودور بلهارس لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان - أخبار كلمتك

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انضمام البنك الحيوي بمعهد تيودور بلهارس لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان - أخبار كلمتك

انضمام البنك الحيوي بمعهد تيودور بلهارس لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - حصل البنك الحيوي بقسم المناعة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث على عضوية شبكة البنوك الحيوية (BCNet) التابعة للوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وهي أحد مراكز منظمة الصحة العالمية ومقرها مدينة ليون بفرنسا.

انضمام البنك الحيوي بمعهد تيودور بلهارس لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية، والوصول للمعايير العالمية من خلال توسيع قاعدة الشراكات والاتفاقات مع كبريات المؤسسات البحثية حول العالم. 

وأوضح الدكتور محمود شميس عميد معهد تيودور بلهارس، أن البنك الحيوي يُعد واحدًا من مراكز التميز بالمعهد، وهو ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (مشروع رقم ٤١٩٠٨) تحت عنوان: "بنك العينات الحيوية بمعهد تيودور بلهارس لأمراض الكبد: ترجمة البحث العلمي للوصول إلى الدقة الطبية في أمراض الكبد".

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ويتميز البنك بكونه مختصًا بأمراض الكبد بخلاف سائر البنوك الأخرى الخاصة بالأمراض السرطانية، حيث يقوم البنك حاليًّا بجمع وتخزين عينات السيرم والبلازما والحمض النووي الخاصة بمرضى الكبد، فضلًا عن فهرسة هذه العينات بدقة؛ بما يضمن إمكانية التتبع ومراقبة الجودة، وبذلك يمكن للباحثين تحليل هذه العينات لتحديد الطفرات الجينية الخاصة بكل مرض من أمراض الكبد، كما يسمح البنك بتخزين العينات على المدى الطويل لإجراء دراسات طولية يمكن للباحثين من خلالها  تتبع التغييرات الهامة مع مرور الوقت مثل تطور المرض أو الاستجابة للعلاج.

وأضاف شميس أن البنك يساعد كذلك في تطوير الأدوية من خلال توفير عينات للاختبارات قبل السريرية، والمساهمة بدور فعّال في علم الصيدلة الجيني، وتصميم العلاجات بناءً على التركيب الجيني للفرد "Personalized Medicine".

جدير بالذكر أن الباحث الرئيس للمشروع الدكتورة منى محمد كامل زهيري أستاذ المناعة بالمعهد، ويقوم بدور المنسق مع شبكة البنوك الحيوية الدكتورة إيمان الأهوانى المدير الفنى لمركز بنك العينات الحيوية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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