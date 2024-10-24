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22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام بالأقاليم الجغرافية السبعة في فعاليات "أكتوبر الوردي" - أخبار كلمتك

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22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام بالأقاليم الجغرافية السبعة في فعاليات "أكتوبر الوردي" - أخبار كلمتك

22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام بالأقاليم الجغرافية السبعة في فعاليات "أكتوبر الوردي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:25 مساءً -  قام 22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام، بتوعية 2200 سيدة حول أهمية الكشف المُبكر لسرطان الثدي، وذلك في اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وفي الشهر العالمي لسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"، وذلك في إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المُبكر عن سرطان الثدي، ومُبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. 

22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام بالأقاليم الجغرافية السبع في فعاليات "أكتوبر الوردي"

ونُظمت الحملة التوعوية التي شاركت فيها المستشفيات الجامعية ومراكز الأورام بالأقاليم الجغرافية السبعة؛ (القاهرة الكُبرى، الإسكندرية، الدلتا، قناة السويس، شمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد)، وتم توعية نحو (2200) سيدة حول أهمية الكشف المُبكر لسرطان الثدي، وكيفية عمل الفحص الذاتي والفحوصات الدورية اللازمة للاكتشاف المُبكر عن سرطان الثدي.

وقد تم تنظيم الحملة التوعوية قي مستشفى الثدي بالمعهد القومي للأورام، مستشفى القصر العيني، مستشفى الدمرداش، مستشفى بدر الجامعي، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفيات جامعة بنها، مستشفيات جامعة الإسكندرية، مستشفيات جامعة المنصورة، مركز أورام المنصورة، مستشفى كفر الشيخ الجامعي، مستشفى المنوفية الجامعي، مستشفيات جامعة طنطا، مستشفى بني سويف الجامعي، مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفيات جامعة أسيوط، معهد جنوب مصر للأورام، مستشفى أسوان الجامعي، مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى قنا الجامعي، مركز أورام الإسماعيلية، مستشفيات جامعة الزقازيق، وذلك تحت إشراف الدكتورة نرفانا حسين مقرر لجنة تنسيق مبادرة صحة المرأة والأورام بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء اللجنة. 

جدير بالذكر أن المُبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المُبكر عن سرطان الثدي بدأت في يوليو 2019، وتستهدف السيدات فوق سن 18 عامًا، بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط - والسكر - والوزن - والطول).

 ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة بداية من عمل الاستبيان، وهو 28 سؤالًا تشمل (بيانات اجتماعية، وصحية، يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المُبكر والفحص الدوري وتعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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