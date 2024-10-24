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ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل في المدارس - أخبار كلمتك

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ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل في المدارس - أخبار كلمتك

ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل في المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:22 مساءً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، بالتزامن مع اقتراب موعد عقدها.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وتعقد المدارس امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بداية من الأسبوع المقبل، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024.

- يتم وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 من قبل المديرية التعليمية.

- يتم مراعاة الإجازات الرسمية في جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 على مستوى الإدارة.

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- يتم تحديد زمن الامتحان معدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر أكتوبر.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي كباقي صفوف النقل.

- يتم أداء امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات» طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

- بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا الامتحان إلكترونيًا.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فب أب مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا.

- بالنسبة للطلاب غير المستلمين لأجهزة التابلت، يتم تأدية امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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