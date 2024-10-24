«التضامن الاجتماعي» تستقبل وفدا من ذوي الإعاقة خلال جولتهم في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

«التضامن الاجتماعي» تستقبل وفدا من ذوي الإعاقة خلال جولتهم في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«التضامن الاجتماعي» تستقبل وفدا من ذوي الإعاقة خلال جولتهم في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

«التضامن الاجتماعي» تستقبل وفدا من ذوي الإعاقة خلال جولتهم في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:22 مساءً - استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، وفدًا من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من الأبناء من ذوي الإعاقة "السمعية والذهنية وطلاب الدمج" خلال الجولات الميدانية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومؤسسة صناع الحياة، وذلك ضمن مبادرة «أحسن صاحب» لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية التي صدرت خلال حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة، والتي تهدف إلى تنظيم زيارات لذوي الإعاقة للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من هذه الزيارات، والتي شارك فيها 70 من الأبناء من ذوي الإعاقة، بمشاركة قيادات الوزارة من قطاع شئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمساعدة عدد كبير من متطوعي مؤسسة صناع الحياة، وتهدف إلى تعريف الأبناء بالمشروعات والإنجازات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

وبدأت الجولة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بالحي الحكومي، وتضمنت زيارة إلى مقر شركة العاصمة، حيث شاهد الأبناء فيلمًا تقديميًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما شملت زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، حيث التقط الأبناء صورًا تذكارية للتعبير عن سعادتهم بالزيارة.

وأعرب الأبناء عن امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الدائمة لذوي الإعاقة، ووجهوا الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على حسن الاستقبال والدعم المقدم لهم خلال الزيارة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد استقبلت الوفد الأول في سلسلة هذه الزيارات لذوي الإعاقة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل «قادرون باختلاف».

وحرصت الوزيرة، على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء، وتوزيع الهدايا عليهم، موجهة بتقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لضمان استفادتهم الكاملة من هذه الجولات الميدانية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق