«التضامن الاجتماعي» تستقبل وفدا من ذوي الإعاقة خلال جولتهم في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:22 مساءً - استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، وفدًا من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من الأبناء من ذوي الإعاقة "السمعية والذهنية وطلاب الدمج" خلال الجولات الميدانية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومؤسسة صناع الحياة، وذلك ضمن مبادرة «أحسن صاحب» لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية التي صدرت خلال حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة، والتي تهدف إلى تنظيم زيارات لذوي الإعاقة للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من هذه الزيارات، والتي شارك فيها 70 من الأبناء من ذوي الإعاقة، بمشاركة قيادات الوزارة من قطاع شئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمساعدة عدد كبير من متطوعي مؤسسة صناع الحياة، وتهدف إلى تعريف الأبناء بالمشروعات والإنجازات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

وبدأت الجولة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بالحي الحكومي، وتضمنت زيارة إلى مقر شركة العاصمة، حيث شاهد الأبناء فيلمًا تقديميًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما شملت زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، حيث التقط الأبناء صورًا تذكارية للتعبير عن سعادتهم بالزيارة.

وأعرب الأبناء عن امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الدائمة لذوي الإعاقة، ووجهوا الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على حسن الاستقبال والدعم المقدم لهم خلال الزيارة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد استقبلت الوفد الأول في سلسلة هذه الزيارات لذوي الإعاقة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل «قادرون باختلاف».

وحرصت الوزيرة، على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء، وتوزيع الهدايا عليهم، موجهة بتقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لضمان استفادتهم الكاملة من هذه الجولات الميدانية.