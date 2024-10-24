الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يؤكدان دعم مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الخميس، مع رامافوزا، وذلك على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالاً يُحتذى به لما يُمكن إنجازه على المستوى القاري والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث أكد الرئيسان مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل لتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكد الرئيسان ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، فيما أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد.

كما بحث الرئيسان سبل الدفع بأولويات التنمية الأفريقية على الأجندة العالمية، وفي إطار تجمع بريكس الذي انضمت مصر لعضويته بشكل كامل، حيث أكدا حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية.