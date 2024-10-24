وزير الصحة لـ كلمتك: مصر ستشارك في إعمار القطاع الصحي في فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن توفير تطعيم شلل الأطفال لكافة الجالية الفلسطينية الموجودة في مصر.

وصرح عبد الغفار لـ كلمتك أن مصر ستشارك في إعادة إعمار القطاع الصحي في فلسطين، مشيرا إلى أن هذا الإعمار سيتم عقب وقف الحرب، كما ستقوم مصر باستقبال المصابين المحتجزين سواء داخل قطاع غزة او الضفة الغربية.

وأوضح أن وزير الصحة الفلسطيني تقدم بالشكر الى الدولة المصرية، لما قدمته من دعم في استقبال المصابين الفلسطينيين لعلاجهم بمصر وكذلك دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر لاتزال تساند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.