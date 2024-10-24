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وزير الصحة لـ كلمتك: مصر ستشارك في إعمار القطاع الصحي في فلسطين - أخبار كلمتك

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وزير الصحة لـ كلمتك: مصر ستشارك في إعمار القطاع الصحي في فلسطين - أخبار كلمتك

وزير الصحة لـ كلمتك: مصر ستشارك في إعمار القطاع الصحي في فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن توفير تطعيم شلل الأطفال لكافة الجالية الفلسطينية الموجودة في مصر.

وصرح عبد الغفار لـ كلمتك أن مصر ستشارك في إعادة إعمار القطاع الصحي في فلسطين، مشيرا إلى أن هذا الإعمار سيتم عقب وقف الحرب، كما ستقوم مصر باستقبال المصابين المحتجزين سواء داخل قطاع غزة او الضفة الغربية.

وأوضح أن وزير الصحة الفلسطيني تقدم بالشكر الى الدولة المصرية، لما قدمته من دعم في استقبال المصابين الفلسطينيين لعلاجهم بمصر وكذلك دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر لاتزال تساند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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