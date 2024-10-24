افتتاح المؤتمر الدولي للعلوم الصيدلانية والرعاية الصحية PHS-2024 بجامعة الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - شهد الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الصيدلانية والرعاية الصحية PHS-2024، الذي تنظمه كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي.

حضر الافتتاح الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان جويلي، عميد كلية الصيدلة، الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس، الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عدد من نواب رؤساء الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة من الجامعات المصرية والعربية.

وأكد الدكتور علي عبد المحسن، خلال كلمته، أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمؤتمرات العلمية التي تسهم في تحسين مخرجات البحث العلمي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يُعد واحدًا من أكبر المؤتمرات العالمية في مجالات العلوم الصيدلانية والرعاية الصحية التي تُعقد في مصر، ويشارك فيه نخبة من الباحثين من مصر وعدة دول عربية وأجنبية.

كما أضاف أن جامعة الإسكندرية تهدف إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة من خلال دعم الأفكار والابتكارات وتوظيفها لتطوير القطاع الصناعي في المجتمع، معربًا عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم وتطور التعليم الصيدلي والخدمات الصيدلية والصناعات الدوائية وأبحاث اكتشاف الأدوية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة حنان جويلي، عميد كلية الصيدلة، أن هذا المؤتمر يُعد من أهم المؤتمرات الدولية في مصر والشرق الأوسط، حيث يهدف إلى تبادل الأفكار والابتكارات وتقديم أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة، مشيرةً إلى أن المؤتمر يسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال الرعاية الصحية، ودعت إلى ضرورة الخروج بتوصيات ونتائج تساهم في دعم قطاع الصيدلة في مصر والشرق الأوسط.

كما أشار الدكتور شريف رستم، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المؤتمر يشارك فيه عدد من العلماء البارزين وقادة الصناعة والباحثين ورجال الأعمال والطلاب، ويتضمن برنامج المؤتمر 13 جلسة علمية تتضمن 35 محاضرة، فضلًا عن 3 ورش عمل يقدمها 23 عالمًا مصريًا، بجانب 15 متحدثًا دوليًا من دول مثل الجزائر وكندا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وإنجلترا وماليزيا والسعودية وعمان وقطر.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد إقامة معرض متميز يضم 20 من كبرى شركات الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية وشركاء المجتمع.