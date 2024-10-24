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فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2024 - أخبار كلمتك

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فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2024 - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - أعلنت إدارة جامعة عين شمس، اليوم، فتح باب الترشح لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وجوائز الرواد، بالإضافة إلى جائزة التقديرية للمرأة للعام 2024، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يساهمون في تحقيق تقدم علمي وبحثي متميز.

أولاً: جائزة جامعة عين شمس التقديرية

وتمنح الجائزة التقديرية لأعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمدرسة علمية متميزة، ويقدمون بحوثاً مبتكرة ومنشورة، فضلًا عن إسهاماتهم في خدمة الجامعة والوطن، ويشترط للتقدم أن يكون المرشح قد أمضى 5 سنوات في درجة أستاذ، تخصص الجامعة 17 جائزة في 8 مجالات مختلفة:

- العلوم الطبية: ثلاث جوائز.

- العلوم الهندسية: جائزتان.

- العمارة: جائزة واحدة.

- العلوم التكنولوجية: جائزتان.

- العلوم التربوية: جائزة واحدة.

- العلوم الأساسية: ثلاث جوائز.

- العلوم الاجتماعية: أربع جوائز.

- العلوم الزراعية: جائزة واحدة.

- وتبلغ قيمة الجائزة التقديرية 100 ألف جنيه مصري وشهادة تقدير.

ثانيًا: جائزة جامعة عين شمس التشجيعية

كما تمنح الجوائز التشجيعية لشباب الباحثين الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 عاماً بحلول 31 ديسمبر 2024، وتشمل أعضاء الهيئة المعاونة والمدرسين والأساتذة المساعدين الذين لديهم أبحاث علمية منشورة، وتخصص الجامعة 10 جوائز في 5 مجالات:

- العلوم الأساسية: جائزتان.

- العلوم الزراعية: جائزتان.

- العلوم الطبية: جائزتان.

- العلوم الهندسية: جائزتان.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية: جائزتان.

وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية 25 ألف جنيه مصري وشهادة تقدير.

ثالثًا: جائزة جامعة عين شمس للرواد

وتمنح جائزة الرواد لعلماء الجامعة من الأساتذة الذين أمضوا عشر سنوات في منصب أستاذ، ولديهم أعمال علمية رائدة. تُمنح بواقع 6 جوائز:

- العلوم الأساسية.

- العلوم الزراعية.

- العلوم الطبية.

- العلوم الإنسانية والاجتماعية.

- العلوم الهندسية.

- العلوم التربوية.

وتبلغ قيمة الجائزة 75 ألف جنيه مصري وشهادة تقدير.

رابعًا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة

كما تُمنح الجائزة التقديرية للمرأة، تقديرًا لدور المرأة في المجتمع الجامعي، بواقع 4 جوائز في المجالات التالية:

- العلوم التطبيقية.

- العلوم الطبية.

- العلوم الأساسية والزراعية.

- العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتبلغ قيمة الجائزة 30 ألف جنيه مصري وشهادة تقدير.

آخر موعد للتقديم

ويمكن تقديم الأوراق المعتمدة بحد أقصى 19 ديسمبر 2024، وسيتم الإغلاق النهائي لاستلام الملفات يوم 31 ديسمبر 2024، عبر رابط التقديم لجوائز الجامعة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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