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السيسي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش قمة البريكس - أخبار كلمتك

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السيسي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش قمة البريكس - أخبار كلمتك

السيسي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش قمة البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على هامش قمة البريكس.

ويشارك الرئيس السيسي في قمة "بريكس بلس"، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع.

وتتواصل اليوم فعاليات قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي وتتضمن جلستي عمل لزعماء دول المجموعة ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة كما تتضمن أعمال اليوم الختامي مؤتمرا صحفيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض فيه نتائج أعمال القمة.

ويعقد اليوم اجتماع بصيغة بريكس بلس بمشاركة ممثلين مما يقرب من أربعين دولة وسيكون من بين الدول المشاركة قادة دول رابطة الدول المستقلة ووفود من العديد من دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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