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التضامن تستقبل وفدًا من طلاب المدارس من ذوي الإعاقة (صور) - أخبار كلمتك

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التضامن تستقبل وفدًا من طلاب المدارس من ذوي الإعاقة (صور) - أخبار كلمتك

التضامن تستقبل وفدًا من طلاب المدارس من ذوي الإعاقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:34 مساءً -  استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي وفدًا من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من الأبناء من ذوي الإعاقة "السمعية والذهنية وطلاب الدمج".

 

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومؤسسة صناع الحياة ضمن مبادرة "أحسن صاحب" لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذًا لتكليفات  رئيس الجمهورية في حفل  "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة بتنظيم زيارات لهم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

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 ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي  النسخة الثانية للزيارات بجولة لعدد 70 من الأبناء من ذوي الإعاقة، وبوجود قيادات العمل بالوزارة بقطاع شئون الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد واسع من متطوعي مؤسسة صناع الحياة للتعرف على المشروعات والإنجازات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية ودمج الأبناء من ذوي الإعاقة فى المجتمع.

وانطلقت الجولة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بالحي الحكومي لتتضمن زيارة لمقر شركة العاصمة، حيث شاهد الأبناء فيلما تقديميا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يليها زيارة للحي الحكومي ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، حيث تم التقاط الصور التذكارية.

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 وأعرب الأبناء عن سعادتهم بهذه الزيارة لمعالم العاصمة الإدارية، موجهين الشكر لفخامة السيد الرئيس على رعايته لذوي الإعاقة ولوزارة التضامن الاجتماعى على الاستقبال والدعم خلال الزيارة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد استقبلت الوفد الأول في الزيارات للأبناء من ذوي الإعاقة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في حفل  "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة بتنظيم زيارات لهم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة، حيث حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء وتوزيع الهدايا عليهم ووجهت بتقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لهم في جولاتهم الميدانية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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